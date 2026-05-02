„Joel - A Tribute to Billy Joel“ bringt die zeitlose Musik des legendären Singer-Songwriters auf die Bühne.

Unter der Leitung des Sängers und Pianisten Andy Fischer und seiner siebenköpfigen Band, unter anderem dem legendären Herb Jösch von den Heavytones (TV Total) an den Drums, erleben die Zuschauer eine mitreißende Show, die Billy Joels größten Hits gewidmet ist. Die Performance vereint energiegeladene Arrangements mit emotionalen Interpretationen und lädt das Publikum ein, in die Welt von Klassikern wie „Piano Man“, „We didn’t Start the Fire“ und „Uptown Girl“ einzutauchen.

Andy Fischer und seine Band fangen nicht nur den ikonischen Sound Joels ein, sondern erzählen auch Geschichten über das Leben und die Inspirationen des Künstlers. „Joel“ ist eine nostalgische Reise und ein Erlebnis voller Musik und Emotionen.

Das Konzert ist bestuhlt.