Tribute to Carole King

Tabea Scholz, singt die bekanntesten Hits der berühmten SingerSongwriterin aus den 70er Jahren wie "It´s too late" und "You´ve got a friend".

Die Karriere von Carol King, die in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag feierte, lässt sich nur mit Superlativen beschreiben. Sie ist eine der erfolgreichsten Songschreiberinnen der Rock- und Popmusik. Mehr als hundert ihrer Songs waren in den Top 100 der US-amerikanischen Billboard-Single-Charts vertreten. Die Band besteht aus dem Gitarristen und Arrangeur Johannes Weik, Michael Deak am Bass und dem Schlagzeuger Marko Klotz. Tabea Scholz war zuletzt im „Jedermann“ zu sehen und wird in diesem Sommer zahlreiche Frauenrollen im „Cyrano de Bergerac“ spielen.

Gesang Tabea Scholz

Gitarre Johannes Weik

Bass Michael Deak

Schlagzeug Marko KLotz