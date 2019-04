Tribute to Nat & Cannonball Adderley

Thomas Siffling verneigt sich mit einer eigens für diesen Abend zusammengestellten wahrhaften All Star Band vor 2 Jazz Pionieren des Groove und Soul Jazz: Nat und Cannonball Adderley.

So werden u.a. zahlreiche Klassiker wie Work Song, Song for my Father, Mercy Mercy Mercy, und Jive Samba zu hören sein. Interpretiert von einer All Star Band mit Thomas Heidepriem am Bass (jahrelanges Mitglied der HR Big Band), Oliver Strauch (intern. gefragter Drummer und Professor an der Musikhochschule Saarbrücken) dem jungen Pianisten Konrad Hinsken (Bekannt aus Thomas Sifflings Band) und neben Siffling noch der bekannte und wunderbare melodiker Olaf Schönborn am Alto Sax.

Freuen Sie sich auf einen groovigen und heiter beschwingten Abend.

Besetzung:Thomas Siffling – Trumpet, FlugelhornOlaf Schönborn – Alto SaxKonrad Hinsken – Piano, Fender RhodesThomas Heidepriem – BassOliver Strauch – Drums