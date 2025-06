Tribute to One Direction

Tauche ein in die emotionale Welt von One Direction mit einem Konzert, das die größten Hits der Band – darunter You & I, Story of My Life und What Makes You Beautiful – meisterhaft am Klavier und an der Violine neu interpretiert.

Erlebe die Musik, die eine ganze Generation geprägt hat, in einem Abend voller Gänsehaut-Momente, Gefühl und unvergesslicher Klänge.

Programm des Abends:

Die Eleganz des Klaviers und die Tiefe der Violine verschmelzen mit der Energie und dem Charme der One Direction-Songs – ein musikalisches Erlebnis, das alle Fans der Band und Liebhaber*innen besonderer Konzerte begeistern wird. Lass dich von der einzigartigen Atmosphäre mitreißen und sichere dir Tickets für einen unvergesslichen Abend mit den Hits von One Direction – und vielem mehr!