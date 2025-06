Tribute to Taylor Swift

Erlebe die faszinierende Musik von Taylor Swift in einem einzigartigen Konzert, das ihre größten Hits.

Darunter Love Story, All Too Well und Shake It Off – in meisterhaften Arrangements für Klavier neu erstrahlen lässt. Tauche ein in eine musikalische Reise voller Gänsehaut-Momente, Emotion und unvergesslicher Augenblicke.

Programm des Abends:

Begleitet von sanften Klavierklängen entfalten sich die größten Songs von Taylor Swift in einem völlig neuen Licht. Dieses besondere Konzerterlebnis vereint emotionale Tiefe mit musikalischer Eleganz – perfekt für langjährige Swift-Fans und alle, die Live-Musik auf eine neue, berührende Weise erleben möchten.