Tribute to Woodstock 50 Jahre Peace and Music

Mit dem Tribute „50 Jahre Woodstock" widmet sich das Theater Rigiblick einem der spannendsten Momente der amerikanischen Gegenkultur:

Woodstock ist der symbolische Tausch Leben gegen Krieg. Viel Hintergrundinformation zu diesem historischen Open Air und die Interpretationen der wegweisenden Musik zeigen, dass Woodstock mehr ist als eine kulturhistorische Fussnote.

Noch 50 Jahre danach wird Woodstock gewöhnlich als Musikveranstaltung der Superlative verstanden, ein Open Air, das organisatorisch zwar aus dem Ruder lief, doch damit sei mit einem Riesenevent dieses Ausmasses ja zu rechnen gewesen. Es bleiben vor allem die grossen Namen: Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash and Young und viele mehr.

Doch tatsächlich bewältigte Woodstock einen Alptraum, von dem kaum mehr gesprochen wird. Vor 50 Jahren drohte jungen amerikanischen Männern in jedem Moment der Einberufungsbescheid - wie ein Geschwür, ein Damoklesschwert, eine todesahnende Last. Im März 1969 hatte sich der amerikanische Asienkrieg auf Kambodscha ausgeweitet. Im April waren bereits über eine halbe Million US-Soldaten im Einsatz ...

Eine Produktion von Theater Rigiblick Zürich | Schauspiel: Daniel Rohr, Alexandre Pelichet | Gesang: Bruno Amstad, Shirley Grimes Adrian Kübler, Freda Goodlett | Musik: Julien Kilchenmann/Solme Hong, Mario von Holten/Richi Just, Thomi Geiger/Florian Egli, Dave Feusi/Michael Gilsenan Dave Blaser/Bernhard Schugi Schoch, Bernhard Bamert/Lukas Wyss, Gerhard Gerstle, Benjamin Heusch, Tobias Schwab, Oliver Kaiser | Musikalische Leitung: Tobias Schwab | Text und Konzept: Daniel Rohr | Regie: Hanna Scheuring