Trick 17 - Modern Times 4

Ein volles Orchester zu Corona-Zeiten – ausgeschlossen! Da hilft Trick 17: In der ersten Konzerthälfte kommen nur die Bläser aufs Podium, in der zweiten nur die Streicher. So haben sie dann doch alle gespielt, nur eben nicht gleichzeitig. Und da Klavier und Harfe ja ebenfalls Saiteninstrumente sind, dürfen sie auch mitspielen. Dabei ist das gar kein fauler Kompromiss, sondern es kommen einmal Werke zu Gehör, die sonst selten aufgeführt werden.