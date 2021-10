Trickfilm - erwecke deine Legostadt zum Leben!

Wie erweckt man eine Legostadt zu leben? In diesem Workshop lernt ihr, wie ihr euren eigenen Trickfilm zu Hause drehen könnt. Dafür werdet ihr in Gruppen einen Trickfilm drehen und schneiden. Mit deiner Gruppe wirst du mehrere Szenen des Films drehen. Später werdet ihr die einzelnen Szenen zu einem ganzen Film zusammenfügen. Hierzu baut ihr aus Lego zunächst eigne Kulissen. Danach heißt es: "Licht? - Kamera? - Action!" - erweckt eure Kulisse mit der Kamera zum Leben. Im Anschluss werdet ihr den Film mit Geräuschen und Musik nachvertonen und schneiden. Euren fertigen Trickfilm könnt ihr danach auf einem USB-Stick mit nach Hause nehmen. Bitte mit Namen gekennzeichnete USB-Sticks mitbringen. Die Kosten für die Nutzung des technischen Equipments (Kameras, Stative, Scheinwerfer usw.) in Höhe von 50,00 € pro Teilnehmer sind in der Teilnahmegebühr enthalten.

Für Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.