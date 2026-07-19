Trickfilm wie Lotte Reiniger

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Stadtmuseum Tübingen Kornhausstraße 10, 72070 Tübingen

Unsere Filmpionierin Lotte Reiniger brauchte kaum mehr als Schere und Papier um magische Filmwelten zu erschaffen. 

Vielleicht seid ihr genauso fingerfertig und denkt euch dazu noch gerne irre Storys aus? Dann ist dieser Workshop eine gute Wahl.

Zunächst geht´s ab in unsere Ausstellung, um sich bei Lotte ein paar tolle Tricks abzuschauen. Anschließend wird selbst Hand angelegt, unter fachkundiger Anleitung fleißig ausgeschnitten und am Tricktisch animiert. Am Schluss entsteht ein fertiger Trickfilm, den ihr mit nachhause nehmen und stolz zuhause vorführen könnt.

Info

Stadtmuseum Tübingen Kornhausstraße 10, 72070 Tübingen
Freizeit & Erholung
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