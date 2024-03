Sondervorstellung! Eisenbahn-Stadt Geislingen: Ein Jahr nach Merklingen

Geislingen, die Stadt mit großer Eisenbahn-Vergangenheit. Was noch daran erinnert, jetzt - ein Jahr, nachdem Merklingen an der neuen Schnellbahntrasse Ulm-Stuttgart einen Regionalbahnhof erhalten hat -, das schildert ein Dokumentarfilm, der erstmals im Kino gezeigt wird: „Ein Jahr nach Merklingen“, produziert von dem einstigen GZ-Redakteur Manfred Bomm und dem weithin bekannten Eisenbahn-Experten Korbinian Fleischer. Mit Zeitzeugen und historischen Bildern wird in Erinnerung gerufen, welche Bedeutung die Eisenbahn in Geislingen einst hatte. Denn die kühne Überquerung der steilen Abkante war (und ist) Teil der viel besungenen schwäbischen Eisenbahnstrecke - von „Stuagert, Ulm ond Biberach.“

Zwar sind Lokschuppen, Drehscheibe und Industriegleise verschwunden - doch finden sich in Geislingen noch immer Spuren der Eisenbahn-Vergangenheit: von der Täleskätter nach Wiesensteig, vom Bergwerk in den Neuwiesen oder von einem Kehrbahnhof samt Stollenbau im Eybacher Tal. Und am Bahnhof-West müssen schwere Güterzüge heute wie damals auf die Schublok für den Albaufstieg nach Amstetten warten. Auf der dortigen Hochfläche, am Ende der Steige, ist einstens sogar ein Gleisdreieck entstanden - mit zwei Nebenbahnen. Während jene nach Gerstetten noch fahrplanmäßig von den Ulmer Eisenbahnfreunden bedient wird, ist die Strecke nach Laichingen - über Nellingen und Merklingen - längst stillgelegt und nur noch bis Oppingen mit Museumszügen befahrbar. Wer hätte aber jemals gedacht, dass der Raum Merklingen-Laichingen wieder einen Bahnhof bekommen würde? Dazu noch einen an einer modernen Schnellbahn-Trasse!

Der Dokumentarfilm wird nicht nur Eisenbahnfans interessieren. Denn Zeitzeugen schildern vergangene Erlebnisse: Peter Maichle, der seine familiären Wurzeln in einem Bahnwärterhäuschen auf der Geislinger Steige hat, und Erika Horn (Urspring) , deren Mutter bei Urspring eine Behelfsschranke bediente. Oberbürgermeister Frank Dehmer schildert die aktuelle Bahn-Situation von Geislingen, und Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann freut sich über den Bahnanschluss im benachbarten Merklingen. Außerdem gibt’s eine kurze Szene mit Ministerpräsident Wilfried Kretschmann bei der Einweihung. Der Film gibt aber auch Einblicke in geheimnisvolle Bunker im sogenannten „Deutschen Wald“ bei Amstetten.

Filmmusik und Gesang steuert Hans-Ulrich Pohl (Heiningen) bei - sowie einen musikalischen Leckerbissen am Schluss die Akkordeon-Weltmeisterin Christa Behnke aus Göppingen vor einer historischen Lokomotive.