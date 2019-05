Trickfilme, Stummfilmkonzert-Festival

Kino mit Livemusik von Richard Siedhoff am Piano.

Erleben Sie die Stars der stummen Zeichentrickfilme: Alice im Cartoonland, frühe Zeignisse aus dem Hause Disney, in welchem Trick- und Realfilm-Aufnahmen kongenial verschmelzen und natürlich Felix, the Cat auf seinen amüsanten Abenteuern, welche das Medium Trickfilm immer wieder selbst reflektieren: Eine Schildkröte wird zum Fahrstuhl, ein See zu einem Lasso und ein Fragezeichen zu einem Werkzeug.

Eintrittspreise:Erwachsene: 8 €, Kinder: 6 €, Förderticket: 11 €