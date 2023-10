Triensbach, Afrika und Theodor von Heuglin

Was hat Heuglin mit Triensbach zu tun? Diese Frage stellte sich der Referent und erhielt vom Stadtarchiv in Crailsheim umgehend Auskunft!

Theodor von Heuglin (1824-1876) war ein bedeutender Entdecker und Naturforscher. Neben zwei Expeditionen in der Arktis war er maßgeblich an fünf Expeditionen in Nordost-Afrika beteiligt. Heuglin musste seine Forschungen selbst finanzieren. Neben der Veröfffentlichung von Büchern und Beiträgen in Zeitschriften, handelte er mit Naturalien aller Art und exportierte selbst lebende Tiere nach Europa. Mehrere Jahre lang war dabei Triensbach sein europäisches Handelszentrum. Der Vortrag beleuchtet mit zahlreichen Bildern und Wiedergabe von Briefen Heuglins Forschungen in Afrika während seiner Triensbacher Zeit. Gezeigt werden neben Originalzeichnungen des Forschers auch die Triensbacher Briefe.

Heuglins Nachlass besteht aus nahezu 800 Zeichnungen und Karten. Der Referent beschäftigt sich seit langer Zeit mit dem Wirken von Theodor von Heuglin und wird zu seinem 200. Geburtstag eine Biografie mit einem umfassenden Werksverzeichnis veröffentlichen.