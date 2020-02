Trimum: Wie klingt Freundschaft ohne Grenzen?

× Erweitern Marie Louise

Die Sängerin und Songwriterin Marie Louise aus Stuttgart, der Sänger und Oud Spieler Mazen Mohsen aus Damaskus und der Gitarrist und Komponist Alon Wallach aus Jerusalem hätten nie gedacht, dass sie sich eines Tages in Deutschland kennenlernen würden.

Die Stadt Stuttgart, in der Marie Louise aufgewachsen ist, war wie der Rest Westeuropas ein Ort, in dem die Menschen sich nicht besonders für andere Kulturen, Sprachen und Religionen interessierten. Sie lebten eher unter sich. Mazen Mohsen und Alon Wallach sind in Ländern aufgewachsen, zwischen denen eine unpassierbare Grenze gezogen worden ist, die immer noch existiert. Das persönliche Kennenlernen von Syrern und Israelis ist nach wie vor kaum denkbar in ihren Heimatländern.

Alon Wallach kam nach Stuttgart, um Musik zu studieren. Mazen Mohsen kam nach Stuttgart, um ein neues Leben ohne Krieg zu beginnen. Beide Musiker haben in Stuttgart Marie Louise kennengelernt und dabei eine musikalische und persönliche Freundschaft entwickelt. Sie haben sich gegenseitig Lieder beigebracht und später gemeinsame neue Lieder geschrieben, in denen ihre unterschiedlichen Sprachen und Kulturen hörbar und erkennbar sind. Und so entsteht eine neue Musik der Freundschaft ohne Grenzen.

Sie sind herzlich eingeladen, das Ergebnis dieser Begegnung bei diesem Konzert im Schlosskeller zu erleben!

Die Musiker: Marie Louise (Gesang und Ukulele), Mazen Mohsen (Gesang und Oud) und Alon Wallach (Gitarre).