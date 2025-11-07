Trio Adorno

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

2. Kammermusikabend

"Kontraste"

Programm:

Haydn - Klaviertrio E-Dur Hob: XV:28

Schostakowitsch - Klaviertrio Nr. 2 e-Moll op. 67

Mendelsohn - Klaviertrio c-Moll op. 66

Das Programm des Trio Adorno mit Haydn, Schostakowitsch und Mendelssohn verspricht eine spannende Mischung aus Klassik, dramatischer Intensität und Romantik. Haydns spielerische Leichtigkeit, Schostakowitschs tiefgründige Schärfe und Mendelssohns elegante Melodik vereinen sich zu einem facettenreichen Konzerterlebnis – meisterhaft interpretiert vom Trio Adorno.

