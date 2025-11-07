2. Kammermusikabend

"Kontraste"

Programm:

Haydn - Klaviertrio E-Dur Hob: XV:28

Schostakowitsch - Klaviertrio Nr. 2 e-Moll op. 67

Mendelsohn - Klaviertrio c-Moll op. 66

Das Programm des Trio Adorno mit Haydn, Schostakowitsch und Mendelssohn verspricht eine spannende Mischung aus Klassik, dramatischer Intensität und Romantik. Haydns spielerische Leichtigkeit, Schostakowitschs tiefgründige Schärfe und Mendelssohns elegante Melodik vereinen sich zu einem facettenreichen Konzerterlebnis – meisterhaft interpretiert vom Trio Adorno.