Ein Kammermusikabend mit Leidenschaft, Humor und tiefempfundener Romantik: Das humorvolle Zigeuner-Trio Haydns (Hob XV:25) steht ebenso auf dem Programm wie das unvergessliche "Gassenhauer-Trio" Beethovens (Op. 11) und das erste Klaviertrio Mendelssohns (Op.49), welches zu den romantischsten seiner Gattung gehört. Das Trio Appassionato verspricht einen genussvollen Kammermusik-Abend, der viele Ohrwürmer des Genres im Programm hat.
Künstler / Besetzung
Trio Appassionato - Kseniya Najmudinova, Klavier - Tobias Ebel, Violine - Martin Weikert, Cello
www.trioappassionato.de
Instagram: @trioappassionato.de
JOSEPH HAYDN
„Zigeuner" Trio in G-Dur, Hob XV:25 (1794)
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trio B-Dur für Klarinette (oder Violine), Violoncello und Klavier, op. 11
(„Gassenhauer-Trio“)
- Pause -
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Trio d-Moll für Violine, Violoncello und Klavier, op. 49