Ein Kammermusikabend mit Leidenschaft, Humor und tiefempfundener Romantik: Das humorvolle Zigeuner-Trio Haydns (Hob XV:25) steht ebenso auf dem Programm wie das unvergessliche "Gassenhauer-Trio" Beethovens (Op. 11) und das erste Klaviertrio Mendelssohns (Op.49), welches zu den romantischsten seiner Gattung gehört. Das Trio Appassionato verspricht einen genussvollen Kammermusik-Abend, der viele Ohrwürmer des Genres im Programm hat.

Künstler / Besetzung

Trio Appassionato - Kseniya Najmudinova, Klavier - Tobias Ebel, Violine - Martin Weikert, Cello

www.trioappassionato.de

Instagram: @trioappassionato.de

JOSEPH HAYDN

„Zigeuner" Trio in G-Dur, Hob XV:25 (1794)

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Trio B-Dur für Klarinette (oder Violine), Violoncello und Klavier, op. 11

(„Gassenhauer-Trio“)

- Pause -

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

Trio d-Moll für Violine, Violoncello und Klavier, op. 49