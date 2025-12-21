Trio Ariadne

Ratssaal Crailsheim Marktplatz 1, 74564 Crailsheim

Myriam Navarri, Oboe

Thomas Mittler, Horn

Josefa Schmidt, Klavier

Programm 1

In der ersten Hälfte des Programms präsentieren wir Komponisten in großer Unruhe – Robert Kahn, Pavel Haas und Jane Vignery haben unter der Herrschaft der Nationalsozialisten gelitten. Während Robert Kahns Musik sich vor der Ungerechtigkeit der Welt in die Romantik zurück flüchtet, bekommt dieser Eskapismus im Schlusssatz von Jane Vignerys Sonate Risse, die im Hilfeschrei von Haas‘ Suite, seinem letzten vollendeten Werk vor seiner Deportierung nach Theresienstadt, gipfeln. Dazu im Kontrast steht das Reinecke-Trio in der zweiten Hälfte als fragiles Hoffen auf das Wirken von Musik für eine bessere Welt.

Robert Kahn (1865-1951)

Serenade für Oboe, Horn und Klavier f-Moll op. 73

ca. 11 Minuten

Jane Vignery (1913-1974)

Sonate für Horn und Klavier B-Dur, op. 7

Allegro – Lento ma non troppo – Allegro ben moderato

ca. 18 Minuten

Pavel Haas (1899-1944)

Suite für Oboe und Klavier

Furioso – Con Fuoco – Moderato

ca. 17 Minuten

Pause

Carl Reinecke (1824-1910)

Trio für Oboe, Horn und Klavier op. 188 a-moll

Allegro moderato – Scherzo. Molto vivace – Adagio – Finale. Allegro moderato

ca. 22 Minuten

Info

Ratssaal Crailsheim Marktplatz 1, 74564 Crailsheim
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Trio Ariadne - 2026-02-22 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Trio Ariadne - 2026-02-22 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Trio Ariadne - 2026-02-22 19:30:00 Outlook iCalendar - Trio Ariadne - 2026-02-22 19:30:00 ical

Tags