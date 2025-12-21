Trio Ariadne

Myriam Navarri, Oboe
Thomas Mittler, Horn
Josefa Schmidt, Klavier
Programm 1
In der ersten Hälfte des Programms präsentieren wir Komponisten in großer Unruhe – Robert Kahn, Pavel Haas und Jane Vignery haben unter der Herrschaft der Nationalsozialisten gelitten. Während Robert Kahns Musik sich vor der Ungerechtigkeit der Welt in die Romantik zurück flüchtet, bekommt dieser Eskapismus im Schlusssatz von Jane Vignerys Sonate Risse, die im Hilfeschrei von Haas‘ Suite, seinem letzten vollendeten Werk vor seiner Deportierung nach Theresienstadt, gipfeln. Dazu im Kontrast steht das Reinecke-Trio in der zweiten Hälfte als fragiles Hoffen auf das Wirken von Musik für eine bessere Welt.
Robert Kahn (1865-1951)
Serenade für Oboe, Horn und Klavier f-Moll op. 73
ca. 11 Minuten
Jane Vignery (1913-1974)
Sonate für Horn und Klavier B-Dur, op. 7
Allegro – Lento ma non troppo – Allegro ben moderato
ca. 18 Minuten
Pavel Haas (1899-1944)
Suite für Oboe und Klavier
Furioso – Con Fuoco – Moderato
ca. 17 Minuten
Pause
Carl Reinecke (1824-1910)
Trio für Oboe, Horn und Klavier op. 188 a-moll
Allegro moderato – Scherzo. Molto vivace – Adagio – Finale. Allegro moderato
ca. 22 Minuten