Genreübergreifend jazzig

Trio Blastonal sind drei Musiker, die mit großer Freude und Spiellust experimentieren und sich immer wieder neuen Herausforderungen und Grenzen stellen. Die Musiker des Trio Blastonals sind in der Stuttgarter Jazzszene bestens vernetzt sowie überregional und bundesweit bekannt. Saxophon, Schlagzeug und Posaune (Tuba) sind eine schlagkräftige Instrumentation, die viel Neues verspricht und sich doch auf den Common Sense beruft. Mehl-Budziat-Fickelscher, was will man mehr!

Es ist GENUSSzeit im Hof des Weingut Klopfer mit dem Trio Blastonal.