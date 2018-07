Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des neuen Marktplatzes spielt im Anschluss an den Gottesdienst unter freiem Himmel das Trio Cajon zum Frühshoppen. Mit Sigrun Schumacher (Gesang & Violine), Andy Schoy (Cajon & Percussion) sowie Gerhard "Beefy" Wurst (Gitarre & Gesang) stehen drei Profimusiker auf der Bühne, die nicht nur aktuelle Songs und Evergreens covern, sondern auch mitreißende eigene Rücke im Repertoire haben. Nur wenige Takte ihrer Musik zeigen, dass jeder Einzelne des Trios sowohl Instrument als auch Stimme perfekt beherrscht. Dennoch tritt das Trio unprätentiös und mit erfrischender Lebendigkeit auf. Im Fokus steht die Sängerin Sigrun Schumacher, die mit Charme, Charisma udn toller Stimme die Sympathie der Zuhörer gewinnt.

Die Konzerte finden bei jeder Witterung auf dem Balinger Marktplatz statt. Dieser ist zum Teil bestuhlt.

Für die Bewirtung sorgt unser Gastropartner „Best for Fest – Catering“. Das umfangreiche Angebot steht Ihnen am Sonntag direkt im Anschluss an den Gottesdienst zur Verfügung (ca. 11.00 Uhr). Zusätzlich verkauft der Verein „Wasser für Afrika“ Sprudel für einen karitativen Zweck.

Das 12. Balinger Kulturfestival wird von der Stadthalle Balingen organisiert und durchgeführt. Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns beim Handels- und Gewerbeverein Balingen e.V. (HGV) und bei allen Partnern und Sponsoren. Ohne sie wäre das Festival in dieser Form nicht durchzuführen.

Ein großer Dank gilt den Anwohnern für ihre Toleranz.

Diese Veranstaltung wird präsentiert von: HGV Balingen