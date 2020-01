Trio Cappuccino

Benefizkonzert, Veranstalter Eine Welt Gruppe Nürtingen e.V.

„Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“, - so auch an diesem Abend. Günther Dachsel (Gesang und Moderation), Annegret Hermann-Dachsel (Gitarre) und Günter Holz (Kontrabass) trinken nicht nur fair gehandelten Kaffee. Mit ihrer humorvollen Hommage an bekannte Schlager der 20er und 30er Jahre unterstützen sie auch die Eine-Welt-Gruppe Nürtingen. Der Eintritt ist zugunsten der Bildungsarbeit: ein neues Angebot, um mit Kindern über den eigenen Tellerrand zu schauen und Begriffe wie fair und gerecht erlebbar zu machen.