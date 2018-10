Sprudelnde Spielfreude, magischer Dialog, homogenes Zusammenspiel und instrumentale Perfektion sind Worte, die häufig über das Trio con Brio Copenhagen zu hören sind, das mittlerweile zu einem der führenden Ensembles seiner Generation gehört.

Gegründet wurde das Klaviertrio 1999 an der Wiener Musikhochschule. Die drei Künstler studierten anschließend beim Alban Berg Quartett, Frans Helmerson, Mihaela Martin und Harald Schoneweg an der Kölner Musikhochschule.

Mit mehreren bedeutenden Preisen erlangte das Trio con Brio Copenhagen schnell internationale Anerkennung: 2002 gewann es den hoch angesehenen ARD Wettbewerb München und den 1. Preis des Dänischen Rundfunkwettbewerbs, 2003 folgten 1. Preise beim renommierten Premio Vittorio Gui Florenz und beim Trondheim Kammermusikwettbewerb, außerdem erhielt das Trio im selben Jahr den Allianz-Preis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. 2005 ermöglichte der Kalichstein-Laredo-Robinson International Piano Trio Award dem Trio con Brio Copenhagen den Durchbruch auch in den USA. 2015 erhielt das Trio in Würdigung seiner außergewöhnlichen künstlerischen Leistungen den 'P2 Kunstnerpris' des Dänischen Rundfunks.

Das heute in Kopenhagen lebende Trio ist Gast der berühmtesten Konzertreihen und Säle Europas, in den USA wie auch in Asien. In der laufenden und kommenden Spielzeit tritt das Trio u.a. in Washington DC, San Francisco, Seoul, der Wigmore Hall (London) und dem Auditorium du Louvre (Paris) auf. Seit 2011 gestaltet das Trio als künstlerischer Leiter das von ihm gegründete Copenhagen Chamber Music Festival.

Das Trio con Brio Copenhagen spielt heute eine zentrale Rolle in Skandinaviens pulsierender Neue Musik-Szene. Prominente dänische Komponisten, wie Per Nørgård oder Bent Sørensen, aber auch der Schwede Sven-David Sandström, haben dem Ensemble Werke geschrieben und gewidmet.

Für das Label Azica hat das Trio eine CD mit Werken von Ravel, Dvorák und Bloch aufgenommen. Sie wurde vom Gramophone Magazine und dem American Record Guide hoch gelobt, für dessen Kritiker sie "eines der größten Kammermusikerlebnisse, das ich je erleben durfte" ist.

Der Klang des Trios profitiert u.a. von den hervorragenden Instrumenten.

Soo-Jin Hong, Violine

Soo-Kyung Hong, Violoncello

Jens Elvekjaer, Klavier