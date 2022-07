Trio Coriolis

Gespielt werden Werke für Streichtrio unter anderem von Ernst Helmuth Flammer, Lothar Heinle und Klaus K. Hübler.

Für Thomas Hofer (Violine), Klaus-Peter Werani (Viola) und Hanno Simons (Violoncello) ist die Corioliskraft Sinnbild für die Summe der Energie, welche jeder dieser eigenen Sichten innewohnt. Alle drei Musiker sind Mitglieder im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Durch Ausbildung und Werdegang sind sie sowohl in alter als auch in neuester Musik zu Hause. Bei renommierten Lehrern wie Igor Ozim, Ana Chumachenco, Kurt Guntner, Walter Nothas und Martin Ostertag an den Musikhochschulen in Wien, Köln, Karlsruhe und München erfolgle ihre musikalische Ausbildung.