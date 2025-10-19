Werke für Streichtrio u. a. von Jean Cras, Iwan Wyschnegradsky, Klaus-Peter Werani.

Thomas Hofer (Violine), Klaus-Peter Werani (Viola) und Hanno Simons (Violoncello) sind Mitglieder im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Seit über 17 Jahren sind sie als Trio Coriolis international auf Festivals, im Rundfunk und durch CD-Produktionen präsent. Während dieser intensiven Zeit gemeinsamen Musizierens hat das Trio Coriolis rund 50 Werke einstudiert und vielfach aufgeführt. Die Corioliskraft ist Bild für die Summe der Energie, welche den drei verschiedenen Perspektiven der Musiker inne wohnt. Das Trio Coriolis ist bekannt für eine besondere Balance aus individuellem Ausdruck und gemeinsamer Interpretation.