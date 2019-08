Trio Dhoore (Belgien)

In nicht einmal fünf Jahren und mit drei grandiosen Alben haben sich die drei Brüder des TRIO DHOORE zum wichtigsten flämischen Weltmusik-Export gespielt!

KOEN DHOORE ( electro-acoustic Hurdy-Gurdy), HARTWIN DHOORE (diatonic accordion) und WARD DHOORE (acoustic guitar, mandolin) kreieren aus traditionellen flämischen Stücken und ihren eigenen Kompositionen faszinierende, selten zu hörende Klang-Welten. Derart präzise und eingespielt können meist nur Geschwister arbeiten und somit wird jedes Stück in ihrem Programm ein Ereignis, das einem „ganz an die Sesselkante rücken lässt um nach dem Ende begeistert aufzuspringen!” (O-Ton eines Festivalbesuchers in Dranouter)