Aus gutem Grund verneigt sich das in Hamburg gegründete Trio E.T.A. mit seinem Namen vor dem Schriftsteller, Kritiker und Komponisten E.T.A.

Hoffmann: Elene Meipariani (Violine), Till Schuler (Violoncello) und Till Hoffmann (Klavier) haben ihr Triospiel mit romantischer Musik begonnen, lieben künstlerische Querverbindungen und beschäftigen sich mit dem kammermusikalischen Repertoire von der Klassik bis hin zur zeitgenössischen Musik.

2021 gewinnt das junge Ensemble den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs. Es wird seither vom Deutschen Musikrat mit einer Vielzahl an Konzerten gefördert. Zudem folgen Hörfunk-Produktionen im Deutschlandfunk und Südwestrundfunk (SWR). Im Februar 2023 erscheint die Debüt-CD beim renommierten Leipziger Label GENUIN. Der Norddeutsche Rundfunk nimmt das zum Anlass, zeitgleich in Hannover ein Release-Konzert mit ausführlichen Künstlergesprächen zu veranstalten. 2023 hat der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR2) das Trio E.T.A. in sein sehr exklusives, auf drei Jahre angelegtes Förderprojekt 'SWR2-NewTalent' aufgenommen, das zahlreiche Konzerte, Rundfunk- und CD-Produktionen vorsieht. Jüngste Auszeichnung ist der mit 12.000 EUR dotierte Kulturpreis der Hamburger Berenberg Bank.

Schon vor der Trio-Gründung sammelten die drei Mitglieder wichtige Kammermusikerfahrungen. Till Schuler konzertierte in unterschiedlichsten Kammermusikformationen bereits in Italien und Japan. Elene Meipariani und Till Hoffmann bildeten früh ein festes Duo und konzertierten bereits beim Oberstdorfer Musiksommer, im Sendesaal Bremen und nahmen Francks Violinsonate in einer SWR-Produktion auf. Das Trio E. T. A. wird aktuell von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert