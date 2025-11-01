Trio E.T.A.

A. ehrt mit seinem Namen wegen dessen Vielseitigkeit und Liebe zur Musik, den Schriftsteller, Komponisten und Kritiker E. T. A. Hoffmann.

Alle Gründungsmitglieder haben Wurzeln in der Region: Violinistin Elene Meipariani wuchs in Weinstadt auf; der Pianist Till Hoffmann begann an der Stuttgarter Musikschule seine musikalische Ausbildung. Komplettiert wird das Ensemble nach zwei Wechseln nun durch die Berlinerin Nadja Reich am Cello, nachdem lange der Waiblinger Cellist Till Schuler diese Position innehatte. Das 2019 gegründete Trio, das von der Studienstiftung des Deutschen Volkes

gefördert wird, spielt kammermusikalisches Repertoire von Klassik bis Gegen-

wart. Zahlreiche Preise wurden ihm verliehen: So gewann es 2021 den Preis

des Deutschen Musikwettbewerbs sowie den Preis der Freunde junger Musi-

ker Deutschlands. 2022 erhielt es den Walbusch-Preis der Jeunesses Musicales Deutschland. 2023 wurde es in das exklusive, mehrjährige Förderprojekt SWR2- New Talent aufgenommen.

Das junge Trio spielte u.a. bereits im Konzerthaus Berlin, im Beethovenhaus Bonn, beim Europäischen Kulturforum Mainau und den Weilburger Schlosskonzerten. Seine Debüt-Einspielung wurde 2023 vom Deutschen Musikrat und Deutsch-landfunk Kultur produziert und mitfinanziert. Das künstlerische Schaffen des Ensembles, dessen Mitglieder auch solistisch erfolgreich sind, ist durch zahlreiche Radio- und Fernsehproduktionen z.B. im NDR, SWR und BR dokumentiert. Das Trio engagiert sich intensiv für musikalische Vermittlung und spielt auch vormittags ein Schulkonzert im Rahmen des Jungen Büze.