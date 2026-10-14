Der Dichter und Musiker E.T.A. Hoffmann, ein Grenzgänger zwischen den Künsten, begleitet das Trio seit seiner Gründung 2019 als Namenspatron.

Den Startschuss für die Karriere gab 2021 der erste Preis beim Deutschen Musikwettbewerb, weitere Preise folgten. Seit 2023 hat der Südwestdeutsche Rundfunk das Ensemble in sein mehrjähriges Förderprojekt „SWR Kultur New Talent“ aufgenommen.

Das Trio E.T.A. wurde zuletzt 2026 mit zwei bedeutenden Auszeichnungen geehrt: dem ersten Preis bei der Vienna International Music Competition sowie dem Rolf-Hans Müller Preis, der erstmals an ein Klaviertrio vergeben wurde.

Die Musiker gastieren regelmäßig in bedeutenden Konzertsälen wie der Elbphilharmonie Hamburg, dem Konzerthaus Berlin, der Londoner Wigmore Hall sowie der Liederhalle Stuttgart. Darüber hinaus ist das Ensemble bei renommierten Festivals aufgetreten, darunter das Rheingau Musik Festival, der Oberstdorfer Musiksommer sowie die Schwetzinger Festspiele.