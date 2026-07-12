Laurent Bortolotti, 1977 in der Schweiz geboren, entdeckte als Teenager seine Leidenschaft für Jazz und Stepptanz – er sah eines Tages Fred Astaire im Fernsehen – die Leidenschaft für den Stepptanz hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen.

Er wurde von zahlreichen internationalen Stepptanz-Meister:innen ausgebildet und entwickelte seinen Stil stetig weiter. Später wandte er sich auch dem Theater zu, um sich neue Ausdrucksmöglichkeiten zu erschließen. Er gründete diverse eigene Compagnien, erhielt Auszeichnungen sowie 2021 eine besondere finanzielle Unterstützung der Fondation Parallèle, um neue musikalische Wege zu erforschen, die den Stepptanz einbeziehen.

Das „trio improv’iste“ ist ein Jazztrio, bei dem Stepptanz zum Perkussionsinstrument wird. Der Stepptänzer übernimmt die Rolle des Schlagzeugers, die Musik wird zum Tanz, der Tanz zur Musik – so entsteht eine enge Verbindung zwischen dem Tänzer und den Instrumentalisten.