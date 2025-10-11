Das Trio Jean Paul, gegründet 1991, hat einen hervorragenden Ruf in der Landschaft der Klaviertrios. Der Pianist Eckart Heiligers studierte in Hannover und Baltimore, war Stipendiat der Studienstiftung, des DAAD und des Deutschen Musikwettbewerbs.

Er ist mehrfacher Preisträger bei internationalen Wettbewerben und hat eine Professur an der Hochschule Zürich inne. Das Spiel des Geigers Ulf Schneider zeichnet eine hohe gestalterische Intensität aus. Seine besondere Leidenschaft gilt der Kammermusik und der Konzeption thematisch geprägter Programme. Er ist Professor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover.

Regelmäßig wird er zu Meisterkursen und als Juror zu Wettbewerben eingeladen. Der Cellist Martin Löhr studierte in Hamburg, an der Juilliard School in New York und in Berlin. Er war Stipendiat der Studienstiftung und erhielt verschiedene Preise. Er ist Solocellist der Berliner Philharmoniker, Dozent von Meisterkursen im In- und Ausland und Juror bei nationalen und internationalen Wettbewerben.