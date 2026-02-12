Trio JES! Gospel

Das Trio JES – der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen zusammen – mit Jutta Beiersdorfer-Nepf, Elke Rochelle und Sigrid Stegbauer.
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Martin-Luther-Platz Ansbach 91522 Ansbach
Konzerte & Live-Musik
von Gospelsongs bis hin zu gefühlvollen Balladen
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Das Trio JES – der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen zusammen – mit Jutta Beiersdorfer-Nepf, Elke Rochelle und Sigrid Stegbauer.
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