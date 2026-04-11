Trio Lemaitre in concert

Trio Lemaitre – das sind die Musiker und Cousins Ansgar, Benjamin und Naemi. Sie verwandeln Genres von Jazz und Soul bis Hip-Hop mit ihrer eigenen Klangsprache.

Der urbane Sound des Trios entsteht durch originelle Neuinterpretationen bestehender Songs, etwa von Björk, Curtis Mayfield oder Ms. Lauryn Hill und Eigenkompositionen. Dabei verschmelzen die feinen Linien von Geige, Gitarre und Bass zu pulsierenden Grooves und souligen Balladen.