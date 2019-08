Trio Lemer-Hülshoff-Blumina (Kammermusik)

Als Konzertmeister des WKO ist Zohar Lerner bereits häufiger Gast unseres Festivals gewesen. Heute bildet er mit seinen Partnern ein erlesenes Trio, um große romantische Klaviertrioliteratur darzubieten. Das elegische Trio Nr. 1 von Sergej Rachmaninoff steht in der russischen Tradition von Glinka und Tschaikowsky, die Form des Klaviertrios mit wehmütigem Inhalt zu füllen. Schostakowitsch drückt in seinem e-Moll Trio Nr. 2 op. 67 bewusst die Betroffenheit über den plötzlichen Tod seines Freundes aus. Von romantischer Stimmung durchdrungen ist ebenfalls Mendelssohns Trio Nr. 1 op. 49 in d-Moll. Im Kopfsatz ertönt eine „unendliche Melodie“, die herrlich durch die Stimmen wandert.