BIX TOP ACT: Allan Harris

er renommierte Sänger und Gitarrist Allan Harris ist stolz, die Veröffentlichung seines neuen Albums „Live at Blue LLama“ bekannt zu geben. Harris‘ erstes Live-Album seit über dreizehn Jahren wurde im Januar dieses Jahres live im hochmodernen Jazzclub aufgenommen und zeigt seine aktuelle Arbeitsband auf ihrem künstlerischen Höhepunkt und zeigt ihre tiefe musikalische Verbundenheit und Verbundenheit deutlich eines aufmerksamen Live-Publikums. Zu dem gefühlvollen Schlagersänger gesellen sich der Pianist und Keyboarder Arcoiris Sandoval, der Bassist Marty Kenney, der Schlagzeuger Norman Edwards und der Saxophonist-Flötist Irwin Hall. „Live at Blue LLama“ wird am 28. Juli über Love Productions Records in Zusammenarbeit mit Live at the Blue LLama Records veröffentlicht.

Allan Harris wird als „Jazz Vocal King of New York“ bezeichnet und begeistert das Publikum seit fast vier Jahrzehnten. Bekannt für seinen „beeindruckenden Bariton mit … heiseren Kanten und tiefen, resonanten tiefen Tönen“ (Stephen Holden, New York Times), hat Harris vierzehn Alben veröffentlicht, darunter 2021 „Love Letter to Harlem Kate’s Soulfood“, das ihm die Auszeichnung als eines von acht einbrachte Künstler ehren schwarze Genies von Grammy.com. Während der Pandemie erlangten Harris und seine eingeschworene Band internationale Anerkennung für ihre „Harlem After Dark“-Livestream-Konzerte, die das Publikum jeden Dienstagabend in das lebhafte Wohnzimmer der Harris brachten. Hervorgehoben Laut Forbes Magazine hielt dieses Ritual die Band musikalisch in Topform, forderte sie künstlerisch heraus und förderte das dringend benötigte Gefühl der Kameradschaft zwischen den Musikern und ihrem virtuellen Publikum. „Die Welt stand auf dem Kopf, aber wir wussten jede Woche, dass wir kommen würden.“ Gemeinsam machen wir Musik, um sie mit unseren Freunden auf der ganzen Welt zu teilen“, überlegte Harris. Als die COVID-Beschränkungen nachließen und die Tournee wieder aufgenommen wurde, machten sich Harris und die Band auf den Weg, um ihre musikalische Magie einem echten Publikum näher zu bringen.

Harris wollte im Januar 2023 zwei Abende im Blue LLama spielen und beschloss, dass es an der Zeit sei, den Sound und die Stimmung dieser besonders soliden Band einzufangen, und war der Meinung, dass der Veranstaltungsort in Ann Arbor, Michigan, der perfekte Ort dafür sein würde. Blue LLama ist ein erstklassiger Jazzclub mit besonders toller Akustik und einem versierten Ingenieur und einer von Harris‘ Lieblingsorten. Allan Harris Live at the Blue LLama fängt den Gesangsmaestro in Höchstform ein und zeigt die einnehmende Wärme und knisternde Magie, die nur Live-Musik hervorrufen kann.

Diese kuratierte Sammlung von zehn Titeln wurde aus Harris‘ vielfältigem und genreübergreifendem Repertoire zusammengestellt, das aus über vierzig Jahren musikalischer Kunstfertigkeit stammt. Das Set beginnt mit „Sunny“, dem Bobby-Hebb-Klassiker, der einen besonderen Platz in Harris‘ Herzen einnimmt. „Als kleines Kind Bobby Hebb und Ron Carter dabei zuzusehen, wie sie das aufführten, hat mich das tief berührt“, erzählt Harris. „Ich war so berührt von ihrem Geschichtenerzählen … das wollte ich machen!“ Sandoval brilliert hier mit dem ersten von vielen herausragenden Soli und bringt das Publikum hörbar auf die Beine. Harris verlangsamt das Tempo bei dem von Duke Person/Oscar Brown Jr. verfassten „Jeannine“, bevor er mit dem Wohlfühl-„New Day“ beginnt, einem Highlight aus seinem neuesten Studioalbum „Kate’s Soulfood“.

Anschließend beginnt Harris mit einer rührenden Interpretation der Ballade „The Very Thought of You“. Die Aufnahme hier ist eine ergreifende Reminiszenz an sein erstes Live-Album „Long Live the King“, ein Set zum Thema Nat King Cole, das live im Kennedy Center aufgenommen und 2010 veröffentlicht wurde. Anschließend startet Harris mit dem Miles Davis-Klassiker „So What“. mit Eddie Jeffersons berühmter Vokalsprache, die den berüchtigten Moment in den 1950er Jahren erzählt, als Miles und Coltrane mit ihrem Auftritt nicht zufrieden waren und die Bühne verließen, um zu üben, bevor sie zum Auftritt zurückkehrten. Dieses enthält ein weiteres brennendes Solo von Sandoval. Harris geht weiter zu zwei Originalen, darunter dem bluesgetränkten „Black Coffee Blues“ und einer neuen Komposition mit dem Titel „Shimmering Deep Blue Sea“, die von alten Schwarz-Weiß-Noir-Filmen inspiriert ist.

Als nächstes folgt Harris‘ Interpretation von Chick Corea und Al Jarreus „Spanien“. Harris singt „Spain“, ein geschichtsträchtiges Lied, das seit den 1970er Jahren ein fester Bestandteil seiner Live-Shows ist. Er nähert sich dem Ende des Sets mit einem weiteren schwungvollen Original, auf dem Irwin Hall ein besonders lyrisches Solo liefert, „There She Goes“, das erstmals auf seiner Veröffentlichung „Open Up Your Mind“ aus dem Jahr 2001 erschien, und schließlich diese klangliche Reise abschließt ist „Nature Boy“ von Eden Ahbez mit einem neuen Arrangement von Sandoval.

Allan Harris – Live at Blue LLama wurde mit minimaler Bearbeitung produziert und ist eine ehrliche Darstellung dieses Gesangsgiganten. „Ich bin wirklich stolz, der Welt diese Live-Aufnahme zu präsentieren. Es ist ein klangliches Fenster in die Welt, das ich bewohne, wenn ich die Bühne betrete, und ich hoffe, es berührt Sie“, teilt Harris mit.

Der Miami Herald beschrieb Harris als eine Stimme mit „der Wärme von Tony Bennett, der Bissigkeit und dem rhythmischen Gespür von Sinatra und der schlauen Eleganz von Nat ‚King‘ Cole.“ Harris hat bei Kritikern und Legionen von Fans aus aller Welt große Anerkennung gefunden auf der ganzen Welt. Sein landesweit gefeierter Hit „Cross That River“, der die unbesungene Geschichte der schwarzen Cowboys Amerikas erzählt und ihren oft übersehenen Beitrag zur Zähmung des amerikanischen Westens beleuchtet, hat große Aufmerksamkeit erregt; Cross That River wurde in der New York Times, in der Weekend Edition von NPR sowie auf CBS und NBC vorgestellt.

Besetzung: Allan Harris (voc); John DiMartino (p); Irwin Hall (sax,fl); Jay White (b); Sylvia Cuenca (dr)