Mark Turner Quartet

Mark Turner ist einer der wegweisendsten Jazzsaxofonisten der Gegenwart. Dass er schon lange zu den ganz Großen gehört, verdankt der nachdenkliche Musiker, der am Berklee College of Music studiert hat, nicht zuletzt seiner Intensität und seinem intellektuellen Tiefgang – aber auch seiner Liebe zum Detail. Denn bei Turner sitzt jede Note. Neben der Musik hat der Saxofonist übrigens ein absolutes Faible für Science-Fiction-Literatur. So ist etwa der Titel seines neuesten Albums »Return from the Stars« vom gleichnamigen Roman des polnischen Autors Stanisław Lem inspiriert. Eine Vorliebe, die sich auch auf seine Musik übertragen lässt, weiß wohl kaum einer Tradition und Neues so gut zu verbinden wie er.

Das (nach Stanislaw Lem’s Science Fiction Roman benannte) Album ‚Return from the Stars‘ wurde im März 2022 auf ECM veröffentlicht. Das Projekt markiert einen Meilenstein in Turners künstlerischem und kompositorischem Schaffen und unterstreicht seine konzeptionelle Stärke als Bandleader. In dem Ensemble ohne ein Harmonieinstrument wie Piano oder Gitarre haben die Musiker viel Platz für eigene Beiträge im Rahmen des von Turner vorgegebenen Spannungs- und Ausdrucksbogen. Solos fließen scheinbar organisch aus den Arrangements, und unter dem zuweilen atemberaubende Zusammenspiel von Turners Tenorsaxophon mit Jason Palmers Trompete kann sich die Rhythmusgruppe mit Joe Martin am Bass und Jonathan Pinson frei bewegen.

Ende 2023 veröffentlichte Turner eine fesselnde Live-Aufnahme von Village Vanguard, die vom Downbeat-Magazin mit 5 Sternen ausgezeichnet wurde. Turner wird Musik aus seiner neuesten und dieser von der Kritik gefeierten Aufnahme „Live at the Village Vanguard“ im BIX spielen.

Besetzung: Mark Turner (tsax); Jason Palmer (trp); Joe Martin (b); Jonathan Pinson (dr)