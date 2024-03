Carl Krämer & Solus Simul (presented by HMDK Stuttgart)

Carl Krämer | Abschlusskonzert

Nach zwei Jahren Masterstudium bei Prof. Christian Weidner, Prof. Rainer Tempel, Prof. Mini Schulz und weiteren Lehrenden der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart tritt Saxophonist Carl Krämer am 16.04.24 seine Abschlussprüfung in Form eines Konzerts im BIX Jazzclub an. Dabei präsentiert er seine neuesten Werke in den verschiedensten Formationen - von Solosaxophon bis hin zum Holzbläsersatz im Tentett-Kontext.

Der 27 Jahre alte Saxophonist stammt aus dem Taunus und lernte dort bereits als Kind den Umgang mit Saxophon, Klarinette und Querflöte. Carl Krämer spielte zwischen 2013 und 2019 in den LandesJugendJazzOrchestern Rheinlandpfalz und Saarland und kam dort mit Jazzmusikern der ganzen Welt in Kontakt.

Nachdem er als Jugendlicher am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz von Sven Hack unterrichtet wurde, studiert Carl Krämer von 2016 bis 2021 Jazz- und Popularmusik bei Prof. Jürgen Seefelder und Prof. Stefan Karl Schmid an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. Im Anschluss daran begann er sein Masterstudium im gleichen Fach bei Prof. Christian Weidner an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

Seitdem spielt er in Mannheim und Stuttgart in verschiedensten Formationen, wie z.B. Mardi Gras, Square City Stompers, Pentatrip, Saxofonia, Mannheim Jazz Orchester, Kicks ‘n Sticks‚ Big Band 17, Natalia Rose, etc.

2019 übernahm Carl Krämer die musikalische Leitung der Galapagos Bigband in Heidelberg.

Zuletzt beschäftigte er sich mit einem innovativen Umgang mit musikalischem Humor und verpackte das Ganze mit seinem Bandprojekt „Carli Kream“ in einem Stil, den man als „HighEnergy-Glamour-Fusion-Jazz“ bezeichnen könnte. Carli Kream war Preisträger des Sparda Jazz Awards 2021.

Durch Carl Krämers permanente Auseinandersetzung mit Bigband Musik, vor Allem in seiner frühen Jugend, legt er nicht nur für Carli Kream ein großes Augenmerk auf seine Kompositionen und Arrangements. Somit hat er beim Schreiben für kleine – und sogar beim Spielen mit kleinen Besetzungen immer das Orchester im Ohr.

Besetzung: Carl Krämer (sax); Selenia Gulino (voc); Ivan Mykhailov (fl); Felix Burrer (fl); Moritz Rummel (sax, cla); Tim Neumaier (trb); Natalia Rose (git); Oskar Rimmele (p); Steffen Hollenweger (b); Jakob Dinnebier (dr)