TRIO MERAVIGLIOSO

Kammermusik-Konzert

Prisma Freiberg am Neckar Marktplatz 22, 71691 Freiberg am Neckar

Seit einigen Jahren verzaubert das Trio Meraviglioso die Konzertbühnen in ganz Deutschland mit kontrastreichen Programmen, die von der klassischen Tradition bis hin zu virtuoser Unterhaltungsmusik reichen und stets ein Ziel verfolgen: 

Die Freude an der Musik mit allen Sinnen erlebbar zu machen.

Unter dem Konzerttitel „Kontraste“ erklingen Werke von Carl Maria Weber, Ludwig v. Beethoven, Claude Debussy, Pulenc Francis und Astor Piazzolla.

Diesen kontrastreichen Konzertabend bestreiten:

Gaby Pas-Van Riet – Querflöte

Jens Fuhr – Klavier

Benjamin Pas - Cello

