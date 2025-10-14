Trio Orelon - "Vasks wird 80!"

Stadthalle Reutlingen Manfred-Oechsle-Platz 1, 72764 Reutlingen

Reutlinger Kammermusik Zyklus.

Das Trio Orelon entführt Sie mit einem ambitionierten Programm mit Werken von Joseph Haydn, Pēteris Vasks und Anton Arenski in unterschiedliche Epochen und Klangwelten. Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Konzertabend, der die Meisterwerke der Klassik und die Schönheit der 

Moderne vereint. Mit seiner einzigartigen Spielweise und den tiefgehenden Interpretationen wird Sie das Trio Orelon begeistern!

Info

Konzerte & Live-Musik
