Trio Orelon - "Vasks wird 80!"

Reutlinger Kammermusik Zyklus.

Das Trio Orelon entführt Sie mit einem ambitionierten Programm mit Werken von Joseph Haydn, Pēteris Vasks und Anton Arenski in unterschiedliche Epochen und Klangwelten. Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Konzertabend, der die Meisterwerke der Klassik und die Schönheit der

Moderne vereint. Mit seiner einzigartigen Spielweise und den tiefgehenden Interpretationen wird Sie das Trio Orelon begeistern!