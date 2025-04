Die Gewinner des OPUS Klassik 2021 in unserem Haus – welch eine Freude!

Das Kammermusikensemble Trio Parnassus widmet sich in diesem Konzert der Klassik, aber vor allem Beethoven. Ganz besonders ist die Bearbeitung von Ferdinand Ries – Beethovens einzigem „echten“ Schüler – zu erwähnen. Er versuchte nach seiner Lehrzeit bei Beethoven von der „Marke Beethoven“ zu profitieren und schaute wohl persönlich beim Bonner Verleger Simrock vorbei. Vielleicht lockte er ihn mit einem „neuen“ Werk Beethovens – und das auch noch für die damals in Amateurkreisen so beliebte Gattung des Klaviertrios. Lange geriet die exklusive Klaviertrio-Fassung von Beethovens Streichtrio Op. 9 in Vergessenheit. Dank des Trios Parnassus gelangt das Werk nun erstmals (?) wieder an die Ohren der Öffentlichkeit. Seien Sie dabei!

Julia Galic (Violine)

Michael Groß (Violoncello)

Johann Blanchard (Klavier)

Christian Heinrich Rinck:

Trio D-Dur

Ludwig van Beethoven:

Trio c-Moll op.9/3 (Bearb. F. Ries),

Trio Es-Dur op. 38