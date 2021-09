Trio Schleudergang "Koch- und Buntwäsche 90 Grad"

Bekannt aus den Brettl-Spitzen des Bayerischen Fernsehens geht Schleudergang auf große Tournee. Die aus dem musikalischen "Bermudadreieck" (Alkofen-Lalling-Feryung) stammenden Niederbayern und Musik-Kabarettisten, der Jager "Bemal", der Hoizwurm "FLo" und der Oberlehrer "Raimund" werden Sie nicht nur in eine Zeit "zurückschleudern", so das Bier noch braun war und die Madl sittsam - kurzum, in die "guade oide Zeit", sondern auch auf die Tücken des heutigen Alltags offenlegen.

Verpackt in Couplets, Gedichten und Geschichten lernen Sie z.B. "Pavel", den etwas anderen Autospezialisten aus Tschechien kennen. Verfolgen Sie eine Deutschstunde mit Oberlehrer Raimund und seinen ganz und gar nicht interessierten Schülern oder bedauern Sie "Flori" beim Sturz vom Baugerüst.

Es erwartet Sie etwas völlig Unterwartetes! Und auf eines sei vorneweg schon hingewiesen: Für eventuelle Risiken und Nebenwirkungen übernimmt Schleudergang keine Haftung, denn für Lachmuskelkater fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker!