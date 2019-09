× Erweitern Trio Schmuck Trio Schmuck - Von Klassik bis Tango

In ihren vielfältigen kammermusikalischen Programmen offerieren die allesamt preisgekrönten, jungen Musiker ihrem Publikum Originalkompositionen für ihre Besetzung, aber auch mitreißende Bearbeitungen etwa der Tangos von Piazzolla oder Stravinskys „Geschichte vom Soldaten“. Das Trio bietet sowohl rein konzertante Programme als auch Abende mit professionellen Sprechern und Schauspielanteilen. Sayaka Schmuck ist seit 2015 Klarinettistin in der NDR Radiophilharmonie Hannover, Lisa Maria Schumann wirkte in jüngster Zeit bei Rundfunkaufnahmen des WDR 3, BR Klassik und NHK Japan mit, Konzertreisen führten sie u.a. in die Schweiz, nach Österreich, Frankreich und Japan, von Andreas Hering liegen zahlreiche solistische Rundfunkeinspielungen vor. Er unterrichtet an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig.