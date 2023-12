Trio Simon Eingang & Jean-Loup Eberhardt

Anlässlich der Eröffnung unserer neuen Konzertsaison und unseres Sonntagscafés begrüßen wir das Würzburger Trio Simon Eingang (Gitarre) & Jean-Loup Eberhardt (Saxophon). Beide Musiker lernten sich an der Hochschule für Musik Würzburg kennen und sind seit dem Beginn in dem Großteil ihrer Projekte zusammen tätig und ein eingespieltes Team. Obwohl jeder seine eigenen Spezialgebiete hat, teilen sie sich viele gemeinsame musikalische Leidenschaften.Begleitet werden die beiden von dem Bassisten Niklas Bauer, der neu in der Besetzung ist, aber schon sehr schnell eine gute Symbiose mit dem beiden gebildet hat.

Im Anschluss an dieses Konzert wird die neue Ausstellung der Reihe “KUNSTPUNKTE” mit Werken der Münchner Künstlerin und Fotografin Brigitte Schwacke eröffnet.

Eintritt frei, Dankeschön gern.

Das Sonntagscafé ist von 13.30 bis 17 Uhr für Sie geöffnet.