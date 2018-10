Das Trio Sou-Val-Ka mit den drei Musikerinnen Susanny Jaggy, Waltraud Epple-Holom und Kaoru Minimiguchi präsentiert ein musikalisches Spektrum, das sich nicht so leicht in eine musikalische Schublade stecken lässt: Früh- und Spätbarock, Folkloristisches und Zeitgenössisches in der Kombination Blockflöte, Akkordeon und Violine hört man eher selten im kammermusikalischen Rahmen. In der Verschmelzung dieser drei Instrumente findet der Zuhörer eine nicht alltägliche Mischung vor, die gerade dadurch ihren besonderen Reiz hat.

Die drei Musikerinnen sind als Musikschulleiterin, als Fachbereichsleiterin und als Pädagogin an verschiedenen Musikschulen tätig und künstlerisch in verschiedenen kammermusikalischen Ensembles zu erleben.

Eine Veranstaltung in der Reihe "Hechinger Musiker zu Gast in der Synagoge" der Initiative Hechinger Synagoge e.V. in Kooperation mit dem Sachgebiet Tourismus und Kultur der Stadt Hechingen.