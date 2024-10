Trio Then-Bergh – Yang – Schäfer

Ilona Then-Bergh – Violine

Wen-Sinn Yang – Violoncello

Michael Schäfer – Klavier

Nein, wir haben uns nie „gegründet“. Aber es war auch nicht das Walten der Vorsehung oder eine Laune des Zufalls, sondern vielmehr eine im Laufe­ der Zeit uns immer deutlicher gewordene innere Gleichgestimmtheit, die neben und trotz aller unserer sonstigen Verpflichtungen den Wunsch, miteinander Trio zu spielen, entstehen ließ.

Wir taten’s und es stellte sich als das Natürlichste der Welt heraus. Seither spielen wir zusammen, spielen mit all unserer Lust an Perfektion und Spontaneität, an Gelassenheit und Expression, an Altbekanntem und Unerhörtem – uns und dem Publikum zur Freude.