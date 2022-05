"trio toninton" - musica nova

Extremsprung in der musica nova

Die musica nova ist wieder da und startet mit zwei Konzerten in den Sommer. Nach langer Zeit finden nun wieder Konzerte in den Wandel-Hallen statt, wofür extra der Steinway-Flügel vom Spendhaus in die Wandel-Hallen gebracht wurde. Eröffnet wird die Sommersaison der prestigeträchtigen Reihe mit dem in neuer Besetzung spielenden trio toninton. Das Klaviertrio mit Helge Aurich (Klavier), Vilja Godiva Speidel (Violine) und Ukko Speidel (Violoncello) spielt unter dem Motto Hauptweg und Nebenwege Kompositionen von Gabriel Iranyi, Fazil Say, Dmitri Schostakowitsch und der finnischen Komponistin Kaija Saariaho. „Space Jump“ des in Reutlingen bestens bekannten türkischen Pianisten und Komponisten Fazil Say zeichnet musikalisch den Stratosphärensprung des Extremsportlers Felix Baumgartner nach, während die Komposition „Hauptweg und Nebenwege“ des Komponisten Gabriel Iranyi eine musikalische Auseinandersetzung mit dem gleichnamigen Gemälde von Paul Klee ist. Auf dem Programm steht auch ein Jugendwerk von Dmitri Schostakowitsch: das selten gespielte Klaviertrio op. 8. Das Konzert beginnt am 22. Juni um 20 Uhr im Kunstmuseum Reutlingen | konkret, eingebettet in die dortige Ausstellung „Vom Verrinnen. Zeitkonzepte der Gegenwartskunst“.

Helge Aurich (Klavier)

Vilja Godiva Speidel (Violine)

Ukko Speidel (Violoncello)