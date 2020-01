Rita Klose – Klavier

Vilja Godiva Speidel – Violine

Ukko Speidel - Violoncello

Ludwig v. Beethoven: Trio B-Dur op. 11 „Gassenhauer-Trio“

Gabriel Iranyi: Hauptweg und Nebenweg

Robert Schumann: Klaviertrio Nr. 3 g-Moll op. 110

Kirchheimer Musikfreunden wird der großartige Kammermusikabend, den dieses Klaviertrio seinen Hörern im Kornhaus beschert hat, noch in bester Erinnerung sein. Umso mehr freuen wir uns, Ihnen das Ensemble nun in der großen Reihe präsentieren zu dürfen. Das Ensemblewurde im Jahre 2007 gegründet und bekam wertvolle Impulse von Prof. Susanne Rabenschlag und Prof. Michael Hauber an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim. 2009 schlossen die Künstler ihr Kammermusik-Studium mit Bestnote ab. Weitere musikalische Inspiration verdankt das Trio Prof. Roman Nodel, dem Mandelring-Quartett, dem Verdi-Quartett, dem Guarneri Trio Prag und dem Trio Opus 8.

Die Künstler des trio toninton haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihrer Musik durch packende Energie und Spielfreude eine eigene Prägung zu verleihen.