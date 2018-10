Wie höchst erfreulich, dass herausragende Solistinnen und Solisten neben der großen Bühne immer häufiger auch die konzentrierte Atmosphäre des Kammermusiksaales suchen und dem Publikum ihre Sichten auf das Repertoire vermitteln!

Von Beethovens ersten Trios in Es-Dur, welches sich noch weitgehend an die klassischen Vorbilder Haydn und Mozart hält, macht das Programm einen großen Sprung zu Martinus zweitem Streichtrio und kehrt dann zurück zu Schubert, der in seinen beiden Streichtrios in B-Dur deutlich romantische Klänge vorausahnt.

Programm:

Beethoven: Streichtrio Es-Dur op. 3

Martinu: Streichtrio Nr. 2

Schubert: Streichtrio Nr. 2 B-Dur D 581

Schubert: Streichtrio Nr.1 B-Dur D 471