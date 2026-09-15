TRIOLOGY – Classical Conversations

Ein Abend, der Funken schlägt: Wenn der international gefeierte Pianovirtuose und Grammy-Gewinner Marian Petrescu gemeinsam mit dem kongenialen Bassist Joel Locher und Schlagzeuger Felix Schrack die Bühne betritt, entsteht ein Trio, das klassische Eleganz, eruptive Energie und zeitlose Jazzästhetik auf einzigartige Weise vereint. Wer Marian Petrescu schon einmal hören durfte, wird der Einfluss des großen kanadischen Meisters Oscar Peterson nicht entgangen sein. Petrescu und sein fantastisches Trio geben dem Stil und der Finesse Petersons, und auch anderer Pianisten, ihre eigene künstlerische Note mit zeitgenössischen Einflüssen, darunter Pat Metheny sowie auch eigene Kompositionen von Marian Petrescu. Ein besonderer Höhepunkt sind Ausschnitte von verschiedenen klassischen Kompositionen wie zum Beispiel Sergej Rachmaninow, Brahms, Grieg, Tschaikowski, Mozart u.a.- - die in einer eigens arrangierten Fassung erklingen. In dieser Bearbeitung eröffnen sich neue klangliche Perspektiven auf die berühmten Werke, ohne deren poetische Tiefe und dramatische Spannung zu verlieren. Marian Petrescu, geboren 1970 in Bukarest, stammt aus einer großen Musikerfamilie. Bereits im Alter von vier Jahren begann er mit dem Klavierspiel. Seine Studien absolvierte er am Konservatorium für Klassik und Jazz in Schweden und anschließend an der Sibelius-Akademie in Helsinki. Auf Grundlage einer soliden klassischen Ausbildung entwickelte sich seine Karriere als Jazzpianist, offensichtlich inspiriert von Oscar Peterson, geprägt von internationalen Erfolgen. Petrescu trat gemeinsam mit weltweit renommierten Jazzgrößen auf und konzertierte auf bedeutenden Festivals, unter anderem am Montreux Jazz Festival. Nicht umsonst nennt ihn sein Mentor in Paris, Martial Solal, den „Horowitz des Jazzpianos“. Er spielte mit Legenden wie Toots Thielemans, Didier Lockwood, Ulf Wakenius, Ray Charles und vielen weiteren. Zudem wurde er als Mitglied der Resonance Big Band mit einem Grammy ausgezeichnet. Joel Locher (Bass) aus Stuttgart ist ein vielbeschäftigter und hochgeschätzter Kontrabassist im Modern Jazz, Gipsy Jazz, klassischer Musik, brasilianischer Musik u.a. Er studierte klassischen Kontrabass an der Musikhochschule in Stuttgart.Darüber hinaus spielt und arbeitete er bei den Stuttgarter Philharmonikern, der Bachakademie Stuttgart, dem German Pops Orchester usw. mit Musikern wie Martin Taylor, Howard Alden, Ludovic Beier, André Ceccarelli, Pee Wee Ellis, Roby Lakatos, Dusko Goykovich, Biréli Lagrène, Jim Rotondi, Scott Hamilton, Charly Antolini, Giovanni Weiss, Marius Preda, Harry Allen, Gerd Dudek, Philip Catherine, Shihiro Yamanaka, Stochelo Rosenberg – mit dem Marian Petrescu/ Joel Locher Trio, Gismo Graf Trio, Jermaine Landsberger Trio, Gee Hye Lee Trio, Wawau Adler Quartett u.a.. Er war in ganz Europa und auch international auf Tour in Japan, Kanada, Korea, Türkei, New Zealand, Australien, Afrika usw.Joel Lochers Debüt Album „Intensity of Bass“ ist Ende 2018 auf dem Label GLM erschienen und die neue CD live at Jazzhus Montmartre in Copenhagen erschien im Juni 2022. Felix Schrack (Drums) hat nach den Jazz- Bachelor/Masterstudien in Stuttgart, Krakau (Polen) und Würzburg mit großartigen Mitmusikern seinen Stil des Schlagzeugspielens gefunden, weg vom Begleitinstrument hin zu einem melodischen und musikalischen Gegenpol, jedoch immer der gespielten Musik dienend. Tourneen durch ganz Europa mit Musikern wie unter anderem Tony Lakatos, Jim Rotondi oder Matthias Schriefl, Konzerte mit Bob Mintzer, Randy Brecker, Fola Dada, Gregor Hübner und vielen weiteren großartigen Musiker*innen brachten ihn in unzählige Jazzclubs und Festivals. Seit der Gründung verbindet Marian und Joel eine langjährige Musikerfreundschaft – das Trio tourt seit 8 Jahren weltweit (erste Begegnung 2015 beim Cosmopolite Jazzfestival in Oslo). Die erste Trio CD wurde 2021 live at Jazzhuus Montmartre in Copenhagen eingespielt gemeinsam mit der Drummer Legende Alex Riel. Gazellenhafte Improvisationen, berührende Balladen, Klassik, Eigenkompositionen und unverkennbare Favorites aus dem American Songbook – ein pianistisches Feuerwerk, das die Bühne zu einem hochkarätigen Konzertabend macht. Marian Petrescu (piano) Joel Locher (bass) Felix Schrack (drums)