1. Januar 2020: das neue Jahr wurde gebührend in der Kiste eingeläutet! Nun spielt das Trio der drei Stuttgarter Musiker erneut. Die Musik wird wie jedes Mal abwechslungsreich ausgewählt und bewegt sich in verschiedenste Stilrichtungen: eigene Stücke, Kenny Wheeler, Ellington, Kenny Barron, Beatles, Bob Dylan - Bebop, Jazz, Pop. Einordnungen sind weniger wichtig, die Musik wird ankommen und erreichen. Ab in die Kiste und Musik ehrlich und leibhaftig spüren!

Marc Roos - Posaune

Christoph Neuhaus - Gitarre

Jakob Obleser - Bass