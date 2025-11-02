TriOpa - Wir nennen es „Musik“Andreas Pastorek (perc), Peter Winniger (sax, git), Andreas Spätgens (keys) Peter Winniger und Andreas Spätgens waren Schulfreunde.

Sie spielten zusammen mit ihrer damaligen Band vor 5 Jahrzehnten ihren ersten Auftritt, der gleichzeitig den Start ins Musikerleben bedeutete. Anlässlich des gemeinsamen Bühnenjubiläums im November 2024 beschlossen die beiden, wieder eine gemeinsame Formation zu haben, der sich der bekannte Perkussionist Andreas Pastorek anschloss.Das Trio erschließt mit Saxophon, klassischer und portugiesischer Gitarre, Piano, Synthesizer und einem ganzen Arsenal an Perkussions-Gerätschaften unterschiedlichste musikalische Welten, zwischen erdigen Folkmelodien, sphärischen Keyboard-Sounds, jazzigen Saxofonlinien und Rhythmen vom vorderen Orient bis in die Karibik. Wie soll man diese Klänge dreier leidenschaftlicher Künstler und Opas (zusammen stehen sie bei 10 Enkeln) nennen - Weltmusik, Folk, Jazz? Ach was: Wir nennen es einfach „Musik“.