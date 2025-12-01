TRiPKiD ist die deutschsprachige Antwort auf amerikanische Genrelosigkeit à la Twenty One Pilots oder MGK und bricht konsequent mit dem Schubladendenken vergangener Tage. Songs zwischen Pop-Punk, Dark-Pop und Rap, zwischen unerwartet harten Gitarren und Synth-Hooks, geschrieben aus Tabus, Romantik und dystopischem Hang zur Selbstzerstörung. Im März 2024 erschien das Debütalbum, das sechs Monate später bereits bei 1,5 Mio Streams steht – tendenz steigend. Ihre “Jacky Cola Cardio Tour” führt sie im April 2025 exklusiv nach Köln, Hamburg und Berlin. Und damit nicht genug: An die Tour schließen sich Auftritte auf mehreren Festivals an, bei denen TRiPKiD das Line-Up aufmischen wird. Unter dem Titel „Homecoming“ geht es für das Duo im Dezember nach Stuttgart, wo sie ganz exklusiv auftreten werden.

„TRiPKiD” ist ein Befreiungsschlag aus verstaubten Konventionen, „Jacky Cola Cardio” das Lebensgefühl des Kater-Morgens danach, gepaart mit unbrechbarem Willen immer weiter durchzuziehen. Das Duo aus Songwriter Luca und Multi-Instrumentalist Matze bricht offen Tabus, auch wenn sie damit provozieren – oder genau deshalb. Die Jungs widmen sich der zerstörerischen Macht des Patriarchats, dem Verlorengehen einer Generation, der Suche nach Liebe und Anerkennung, in welcher Form auch immer – und der eigenen Rolle in alldem. Das Leben ist kompliziert – was aber noch lange kein Grund ist, Songs nicht easy, catchy und nach Highschool Hymne klingen zu lassen.

TRiPKiD laden ein, sich in den kultigen Clubs dieser exklusiven Tour zu verlieren, den Alltag für einen Moment der Nachtluft zu überlassen und sich irgendwo zwischen Jacky Cola und Cardio wiederzufinden. 2025 startet die Tour, die sie in die exklusiv ausgewählten Städte Köln, Hamburg und Berlin führt. Nach dem Festivalsommer werden TRiPKiDim Dezember eine exklusive Show in Stuttgart unter dem Titel „Homecoming“ spielen.