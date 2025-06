Triple Days auf dem Olymp

Der Sportverein Lampoldshausen lädt herzlich zu den diesjährigen TRIPLE-DAYS ein – einem sportlichen Highlight für Jung und Alt auf dem Sportplatz in Lampoldshausen!

Den Auftakt macht am Freitag, 4. Juli ab 18 Uhr das AH-Turnier, bei dem die erfahrenen Kicker ihr Können unter Beweis stellen. Weiter geht es am Samstag, 5. Juli ab 13 Uhr mit dem beliebten 9-Meter-Turnier, das für Spannung und Unterhaltung sorgt. Wer teilnehmen möchte, braucht eine Mannschaftsgröße von fünf Spielern, egal ob, jung oder alt, Mann oder Frau. Anmeldungen nimmt Till Hagner unter 015119791732 entgegen. Am Sonntag, 6. Juli steht der Nachwuchs im Mittelpunkt: Beim Jugendspieltag zeigen die G-Junioren (Bambini) von 10:00 bis 13:00 Uhr und die F-Junioren von 13:00 bis 15:30 Uhr, was sie draufhaben.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt.

Der SV Lampoldshausen freut sich auf viele Besucher und ein sportliches Wochenende in geselliger Atmosphäre!